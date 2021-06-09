Кузбассовец в порыве гнева обменял жизнь сына на шесть лет строгого режима

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В Кемеровской области суд вынес приговор местному жителю, который убил собственного сына.

Суд установил, что в день преступления 62-летний житель Прокопьевского района выпивал алкоголь в компании своего 35-летнего сына. В какой-то момент мужчина оскорбил отца нецензурной бранью, после чего родитель разозлился.


Кузбассовец взял нож и нанес один удар в грудь. Полученного ранения оказалось достаточно, и пострадавший скончался на месте событий. После произошедшего отце позвонил своей дочери и рассказал о том, что случилось. Прибывшая на место девушка вызвала скорую помощь, которые в свою очередь передали данные следственной группе.


В рамках расследования уголовного дела по статье "Убийство" обвиняемый был признан вменяемым. Суд назначил ему шесть лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строго режима, передает СУ СК по Кемеровской области.

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