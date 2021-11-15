Кузбассовец в полуфинале ЧМ по карате пострадал из-за запрещенного приема поляка

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Спортсмен из южной столицы Кузбасса в полуфинале ЧМ по киокусинкаю (стиль карате) получил серьезную травму от поляка, который воспользовался запрещенным приемом во время боя.

Чемпионат мира по киокусинкаю прошел в Польше. По итогам соревнований уроженец Новокузнецка завоевал серебряную медаль, несмотря на то, что в полуфинале боец был серьезно травмирован.

В полуфинале наш каратист получил серьезную травму. Соперник из Польши нанес Горюшкину запрещенный удар в голову и был дисквалифицирован. Поединок был остановлен, – прокомментировал глава южной столицы Кузбасса в своем Instagram.

В результате медики на месте оказали спортсмену помощь, однако выйти на финальную схватку он по состоянию своего здоровья не смог.

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