Кузбассовец в полуфинале ЧМ по карате пострадал из-за запрещенного приема поляка

Чемпионат мира по киокусинкаю прошел в Польше. По итогам соревнований уроженец Новокузнецка завоевал серебряную медаль, несмотря на то, что в полуфинале боец был серьезно травмирован.

– В полуфинале наш каратист получил серьезную травму. Соперник из Польши нанес Горюшкину запрещенный удар в голову и был дисквалифицирован. Поединок был остановлен, – прокомментировал глава южной столицы Кузбасса в своем Instagram.

В результате медики на месте оказали спортсмену помощь, однако выйти на финальную схватку он по состоянию своего здоровья не смог.