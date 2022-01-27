Кузбассовец в овощехранилище зарезал конфликтного рабочего

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Сора двух коллег стала причиной жестокой расправы в овощехранилище, расположенном неподалеку от границ южной столицы Кузбасса.

На днях двое сотрудников кузбасского овощехранилища поругались на рабочем месте. После ссоры один из мужчин ушел отдохнуть, а второй, находясь в состоянии опьянения, решил наказать оппонента.


Для воплощения мести злоумышленник взял веревку, которую несколько раз обвязал вокруг шеи обидчика, а после затянул, а после в ход пошел нож.

– Используя в качестве оружия подобранный на месте происшествия нож, обвиняемый нанес потерпевшему не менее одного удара клинком ножа в жизненно важную часть тела – шею, – прокомментировали в прокуратуре Новокузнецкого района.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Силовики схватили нападавшего и 26 января суд принял решение о заключении агрессора под стражу.

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