Кузбассовец в овощехранилище зарезал конфликтного рабочего

На днях двое сотрудников кузбасского овощехранилища поругались на рабочем месте. После ссоры один из мужчин ушел отдохнуть, а второй, находясь в состоянии опьянения, решил наказать оппонента.

Для воплощения мести злоумышленник взял веревку, которую несколько раз обвязал вокруг шеи обидчика, а после затянул, а после в ход пошел нож.

– Используя в качестве оружия подобранный на месте происшествия нож, обвиняемый нанес потерпевшему не менее одного удара клинком ножа в жизненно важную часть тела – шею, – прокомментировали в прокуратуре Новокузнецкого района.

От полученных травм мужчина скончался на месте. Силовики схватили нападавшего и 26 января суд принял решение о заключении агрессора под стражу.