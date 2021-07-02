Кузбассовец в одиночку начал ликвидацию горящего угольного отвала

В Сети появилось видео, на котором житель поселка Анапас Новокузнецкого района области самостоятельно приступил к отгрузке угольного отвала, который остался от разреза. Вооружившись лопатой и тачкой мужчина намерен избавиться от опасного объекта, который горит изнутри и выбрасывает в атмосферу различные химические соединения.

По словам экоактивиста, ранее от отвала, который в народе прозвали "тулеевским", избавился собственник и теперь его ликвидация стала заботой государства, однако до сих пор объектом не занялись.

Сам отвал расположен в 500 метрах от населенного пункта, поэтому местные жители часто жалуются на исходящий от него дым.