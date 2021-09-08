Кузбассовец в день убийства школьниц приглашал в свой дом еще двух детей

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Мать одного из школьников, который в злополучный день также познакомился с "дядей Витей", и в компании взрослого мужчины и убитых 10-летних девочек проследовал за сладостями в магазин, рассказала новые подробности дня, когда подозреваемый изнасиловал и расправился со своими малолетними жертвами в Киселевске.

Оказалось, что взрослый мужчина в Киселевске угощал сладостями не только двух 10-летних девочек, а с ними присутствовал один мальчик, но он покинул компанию после того, как незнакомец предложил ребятам проследовать к нему домой в гости.

– Ребятишки гуляли с моим сыном. Там был какой-то дядя Витя с ними, которого сейчас нашли. <...> Сын домой прибежал, а они, получается, ушли с ним, – рассказала родительница.

При этом женщина вспомнила, что тогда был еще один ребенок, который познакомился на улице с пропавшими девочками и они вместе отправились с будущим убийцей на прогулку по городу.

– В итоге она [одна из школьниц] привела в этот шалаш, как они говорят, где находился дядя Витя. Ну и все, он покупал им сладости, они кушали все, потом он пытался звать их домой, – цитирует слова собеседницы РЕН ТВ.

Также она добавила, что мальчику не понравилось, что незнакомец приглашает его куда-то идти. Он принял решение отправиться домой, а девочки пошли с "дядей Витей".


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что кузбассовец приехал с 10-летними девочками к месту убийства на такси. По информации от СМИ, сопровождавший кузбасских школьниц мужчина сидел за сексуальное насилие.

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