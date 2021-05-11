Кузбассовец в черной куртке пропал без вести

ПО "Лиза Алерт" опубликовал в своей группе в соцсети ориентировку на поиски пропавшего 7 мая Быкова Александра Павловича 1979 года рождения, проживающего в городе Междуреченск. В настоящее время о его местонахождении ничего неизвестно.

Приметы мужчины: рост 175 см, нормальное телосложение, светло-русые волосы, серо-голубые глаза. В день исчезновения на кузбассовце были надеты черная куртка, синяя футболка, брюки серого цвета, а также черные туфли. С собой имел черную сумку.

Всех, у кого есть какая-либо информация о месте пребывания пропавшего горожанина, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 или 112.