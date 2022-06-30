Кузбассовец в черном спортивном костюме пропал без вести

Тузовский Петр Игорьевич 1987 года рождения пропал без вести 25 июня 2022 года. Может находиться в Белове и пгт Инском. Об этом сообщил поисковый отряд "Лиза Алерт".

Рост пропавшего составляет 180 сантиметров. Телосложение нормальное, волосы темно-русые, глаза карие. Был одет в черный спортивный костюм и черные кроссовки.



Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем кузбассовце, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.

Также добровольцы ищут новокузнечанина в бордовой футболке, прокопчанку с черным пакетом и ушедшую в лес пенсионерку.

Продолжаются поиски родственников потерявшей память женщины.