Кузбассовец утопил в ручье избитого пенсионера

В Кузбассе завершилось расследование уголовного дела по факту убийства и укрывательства преступления. Обвиняемые ‒ жители Прокопьевского района 24 и 26 лет.

Следствием установлено, что в апреле 2021 года подозреваемые употребляли спиртные напитки в компании своего 66-летнего знакомого. Самый молодой фигурант дела вступил в конфликт с пожилым мужчиной и избил его до потери сознания. Затем злоумышленник отнес пенсионера к ручью и утопил. 26-летний мужчина помог приятелю отмыть жилье и сжег окровавленную одежду в целях сокрытия преступления, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.

Обвиняемые признали свою вину и сотрудничали со следствием. По факту преступления возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство" и ст. 316 УК РФ "Заранее не обещанное укрывательство особо тяжкого преступления". За сокрытие преступления 26-летнему задержанному грозит лишение свободы сроком до двух лет. Максимальное наказание, которое может получить его приятель ‒ пожизненное заключение.