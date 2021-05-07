Кузбассовец утонул при падении грузовика в реку

Из данных, которые предоставили в пресс-службе местной администрации следует, что трагедия случилась вечером в среду, 5 мая, на улице Весенней у реки Кондома.

Сообщается, что грузовик"Урал" с водителем и двумя пассажирами в салоне рухнул в реку, где перевернулся. В результате скончался мужчина 1991 года рождения, он утонул. Бездыханное тело было обнаружено в районе реки Солдатка.

Двое других мужчин 1987 года рождения выжили, их удалось спасти и доставить в медицинское учреждение с переохлаждением легкой степени. Сейчас пострадавших уже отпустили домой.