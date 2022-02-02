Кузбассовец устроил поджог из-за неудавшегося собеседования

Инцидент произошел в Белове. Местный житель, 45-летний мужчина, пришел на собеседование в торговую точку, где до этого трудился на протяжении десяти лет, пока не был уволен. Он попросил устроить его на работу повторно, однако получил отказ. Позже, будучи пьяным, беловчанин решил отомстить бывшему работодателю и ночью устроил поджог. Возгорание заметил сторож, который смог локализовать пожар своими силами. Сумма нанесенного поджигателем ущерба превысила 50 тысяч рублей, сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

В отношении мстительного беловчанина возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ. Злоумышленнику грозит до пяти лет лишения свободы.