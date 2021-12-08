Кузбассовец устроил поджог детского батута из-за обиды на возлюбленную

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Житель южной столицы Кемеровской области отправится под суд за повреждение аттракциона в местном парке.

Инцидент произошел в сентябре 2021 года в Новокузнецке. Местный житель, 25-летний мужчина, поссорился с сожительницей и вечером направился в парк отдыха, будучи пьяным. На месте он увидел сложенный надувной батут для детей. Новокузнечанин захотел выплеснуть негативные эмоции и поджег чужое имущество. При этом мужчина дождался, пока огонь разгорится, и только потом скрылся с места преступления.


Владелец аттракциона обратился к правоохранителям и заявил, что ему был причинен материальный ущерб в размере более 260 тысяч рублей. Злоумышленника задержали и предъявили ему обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Сейчас дело направлено в суд.


Новокузнечанину грозит до пяти лет лишения свободы.

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