Кузбассовец устроил поджог детского батута из-за обиды на возлюбленную

Инцидент произошел в сентябре 2021 года в Новокузнецке. Местный житель, 25-летний мужчина, поссорился с сожительницей и вечером направился в парк отдыха, будучи пьяным. На месте он увидел сложенный надувной батут для детей. Новокузнечанин захотел выплеснуть негативные эмоции и поджег чужое имущество. При этом мужчина дождался, пока огонь разгорится, и только потом скрылся с места преступления.

Владелец аттракциона обратился к правоохранителям и заявил, что ему был причинен материальный ущерб в размере более 260 тысяч рублей. Злоумышленника задержали и предъявили ему обвинение по ч. 2 ст. 167 УК РФ "Умышленные уничтожение или повреждение имущества", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Сейчас дело направлено в суд.

Новокузнечанину грозит до пяти лет лишения свободы.