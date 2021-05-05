Кузбассовец украл технику у своего соседа

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Беловчанин на длительный срок покинул жилище, чем решил воспользоваться мужчина, живущий неподалеку. Из частного дома горожанина злоумышленник украл различную технику и спортивный костюм.

К полицейским в Белове с заявлением о краже имущества обратился местный житель. Как пояснил мужчина, злоумышленник не ограничился воровством телевизора и варочной плиты, забрав с собой и спортивный костюм. Общая сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей.


В ходе дальнейших разбирательств по заявлению 55-летнего беловчанина было установлено, что пропажу своего имущества потерпевший обнаружил накануне, прибыв в дом, который он не посещал с декабря 2020 года.


Правоохранителям удалось выяснить, что к похищению вещей кузбассовца может быть причастен его 36-летний сосед. Мужчину задержали.

- Воспользовавшись длительным отсутствием владельца жилища, он взломал замок входной двери, проник в дом и совершил кражу, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по статье о краже. Теперь ему грозит до 6 лет заключения в местах лишения свободы.

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