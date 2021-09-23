Кузбассовец угрожал прилюдно покалечить себя

В Белове 19-летний молодой человек, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с работниками и посетителями местного кафе. Когда его попросили удалиться, мужчина вышел на улицу и разбил булыжником витрину заведения. При этом беловчанин грозился нанести себе телесные повреждения.

Прибывшие по сигналу работников кафе сотрудники Росгвардии обезвредили и задержали злоумышленника. Оказалось, что он неоднократно привлекался к административной ответственности за хулиганство и мелкое хищение.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Кемеровской области, ущерб, причиненный беловчанином, оценен в 50 тысяч рублей.

Задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.