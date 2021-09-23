Кузбассовец угрожал прилюдно покалечить себя

0
Фото:  

Росгвардия в Белово задержала местного жителя, который разгромил кафе и угрожал навредить себе.

В Белове 19-летний молодой человек, предположительно находясь в состоянии алкогольного опьянения, вступил в конфликт с работниками и посетителями местного кафе. Когда его попросили удалиться, мужчина вышел на улицу и разбил булыжником витрину заведения. При этом беловчанин грозился нанести себе телесные повреждения.


Прибывшие по сигналу работников кафе сотрудники Росгвардии обезвредили и задержали злоумышленника. Оказалось, что он неоднократно привлекался к административной ответственности за хулиганство и мелкое хищение.


Как сообщает пресс-служба Росгвардии по Кемеровской области, ущерб, причиненный беловчанином, оценен в 50 тысяч рублей.


Задержанный был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/29219

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2021 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined