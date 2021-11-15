Кузбассовец ударил ножом ревновавшую его сожительницу

Трагедия произошла в августе 2021 года. По версии следствия, 31-летний житель Таштагола выпивал вместе с сожительницей в гостях у знакомых. В ходе застолья пара поссорилась, так как 38-летняя возлюбленная начала обвинять кузбассовца в переписках с другими женщинами. Во время конфликта мужчина схватил нож и ударил им сожительницу в грудь. Очевидцы задержали злоумышленника и вызвали сотрудников экстренных служб. Прибывшим на место врачам оставалось лишь констатировать смерть потерпевшей.

Правоохранители задержали мужчину. Таштаголец признал свою вину и сотрудничал со следствием, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Проведенная экспертиза подтвердила вменяемость кузбассовца. Мужчину заключили под стражу.

Сейчас дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство" направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.