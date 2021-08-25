Кузбассовец убил знакомую по интернету из-за жены

Трагедия произошла в Киселевске, где суд признал вину 35-летнего мужчины в расправе над 35-летней местной жительницей, с которой он завязал знакомство по Сети. После расправы перед уходом преступник прихватил ювелирные ценности новой знакомой на 65 000 рублей.

— В ходе застолья между ними разгорелся конфликт: женщина увидела в телефоне гостя контакт с подписью "жена" — и возмутилась. В ходе ссоры гость схватил пояс от халата и задушил хозяйку квартиры, — прокомментировали инцидент в СУ СК по Кемеровской области.

Тело женщины удалось обнаружить только на следующий день. Соседи учуяли в подъезде запах жженой проводки и вызвали электрика, а специалист на месте увидел из окна квартиры убитой дым.

После он проник в жилье через окно, где наткнулся на труп и вызвал полицейских.

Стражи закона задержали злоумышленника. На момент ареста вещи он успел сдать в ломбард. За убийство интернет-приятельницы суд приговорил кузбассовца к 9,5 лет тюремного заключения в колонии особого режима.