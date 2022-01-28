Кузбассовец убил жену лопатой за брань

В день убийства супружеская пара распивала алкоголь в своем доме, однако во время застолья между возлюбленными вспыхнул конфликт, после чего женщина оскорбила мужа нецензурными словами, за что поплатилась жизнью.

– Тот разозлился и ударил потерпевшую лопатой. После чего осужденный сходил в близлежащий магазин и попросил продавца вызвать "скорую помощь", сообщив, что он убил супругу, – прокомментировали в СУ СК по Кузбассу.

Прибывшие на указанный адрес медики констатировали ее смерть. 47-летний прокопчанин вину признал, ранее он уже был осужден за убийство. Приговором суда ему назначено восемь лет лишения свободы в колонии особого режима.