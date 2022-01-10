Кузбассовец тяжело травмировал знакомого из-за неприязни

Инцидент произошел в Прокопьевске. Местный житель из личных неприязненных отношений нанес своему знакомому несколько ударов по ногам тупым предметом, причинив тяжкий вред здоровью. Пострадавший был доставлен в медучреждение. Позже прокопчанин обратился в суд с требованием компенсации морального вреда.

"В связи с полученной травмой гражданин испытывал постоянные острые и ноющие боли, что явилось причиной физических и нравственных страданий и отсутствия полноценной жизнедеятельности" ‒ сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.

Суд удовлетворил требования кузбассовца и постановил взыскать со злоумышленника 168 тысяч рублей в пользу пострадавшего. Мужчина полностью выплатил долг лишь после того, как на его денежные средства на счетах был наложен арест, а право должника на выезд из РФ приостановили.