Кузбассовец тяжело травмировал знакомого из-за неприязни

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Правоохранители в Кемеровской области взыскали крупную сумму в пользу покалеченного знакомым мужчины.

Инцидент произошел в Прокопьевске. Местный житель из личных неприязненных отношений нанес своему знакомому несколько ударов по ногам тупым предметом, причинив тяжкий вред здоровью. Пострадавший был доставлен в медучреждение. Позже прокопчанин обратился в суд с требованием компенсации морального вреда.

"В связи с полученной травмой гражданин испытывал постоянные острые и ноющие боли, что явилось причиной физических и нравственных страданий и отсутствия полноценной жизнедеятельности" ‒ сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области.

Суд удовлетворил требования кузбассовца и постановил взыскать со злоумышленника 168 тысяч рублей в пользу пострадавшего. Мужчина полностью выплатил долг лишь после того, как на его денежные средства на счетах был наложен арест, а право должника на выезд из РФ приостановили.

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