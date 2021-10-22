Кузбассовец только через суд смог добиться заработной платы

В Кузбассе управляющая компания задолжала 180 тыс. рублей по зарплате бывшему директору. Дело дошло до суда.
— Мужчине не в полном объеме начисляли и выплачивали заработную плату на протяжении нескольких месяцев. Гражданин, уволившись с должности директора управляющей организации, обратился в суд, который постановил взыскать в его пользу 180 тыс. руб., — рассказали в областном УФССП.
Приставы по Тайге и Яшкинскому району рассказали должнику о порядке погашения долга. Начались взыскания с банковских счетов, а также арестовали транспорт. Данные меры привели к тому, что бывший руководитель получил зарплату в полном объеме.
Загрузка комментариев