Кузбассовец только через суд смог добиться заработной платы

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Кузбасская УК выплатила крупный долг по зарплате только по решению суда.

В Кузбассе управляющая компания задолжала 180 тыс. рублей по зарплате бывшему директору. Дело дошло до суда.

— Мужчине не в полном объеме начисляли и выплачивали заработную плату на протяжении нескольких месяцев. Гражданин, уволившись с должности директора управляющей организации, обратился в суд, который постановил взыскать в его пользу 180 тыс. руб., — рассказали в областном УФССП.

Приставы по Тайге и Яшкинскому району рассказали должнику о порядке погашения долга. Начались взыскания с банковских счетов, а также арестовали транспорт. Данные меры привели к тому, что бывший руководитель получил зарплату в полном объеме.

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