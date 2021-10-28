Кузбассовец стал фигурантом уголовного дела за одобрение действий нацистов

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Житель Кемеровской области подозревается в реабилитации нацизма. Соответствующие материалы мужчина разместил в социальных сетях.

По версии следствия, 32-летний житель Таштагола в августе 2020 года опубликовал на своей странице в социальной сети видео и текстовый комментарий, в котором одобрил действия нацистов гитлеровской Германии во время Второй мировой войны. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 354.1 УК РФ.

– В рамках расследования уголовного дела будет проведен комплекс судебных экспертиз, – сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Все обстоятельства совершенного преступления устанавливаются следователями. Расследование уголовного дела продолжается.

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