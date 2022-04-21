Кузбассовец стал фигурантом уголовного дела за ложные новости об армии РФ

Согласно данным следствия, в отношении 32-летнего жителя Калтана возбуждено уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (распространение заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации). Отмечается, что на территории Кемеровской области этот случай стал первым.

Так, мужчина опубликовал в социальных сетях публикацию о действиях российской армии в Украине. При ее прочтении силовики пришли к мнению, что в тексте поста присутствует заведомо ложная информация и искусственно созданные доказательства обвинения.

В результате кузбассовцы задержали. По решению суда он отправлен в СИЗО. Злоумышленник вину признал, заявили стражи закона.

Расследование уголовного дела продолжается. Статья предусматривает наказание в виде штрафа от 3 млн до 5 млн рублей и принудительные работы до пяти лет или лишение свободы от пяти до десяти лет.