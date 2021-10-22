Кузбассовец стал фигурантом дела о применении насилия к полицейскому

Инцидент произошел в ночь с 20 на 21 октября 2021 года в Топках. Правоохранители прибыли на вызов в общежитие: местная жительница сообщила, что в ее комнату стучат неизвестные. Выяснилось, что в коридоре находилась компания мужчин, распивавших алкоголь. Один из них и начал стучать в двери. Когда правоохранители потребовали прекратить незаконные действия, 34-летний мужчина замахнулся на одного из полицейских кулаком, а второго схватил за одежду и кинул в него стеклянную бутылку.

Агрессивного кузбассовца задержали по подозрению в преступлении, предусмотренном ч. 1 ст. 318 УК РФ "Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти". Пострадавший обратился за помощью в медицинское учреждение, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

В ближайшее время задержанному будет предъявлено обвинение.