Кузбассовец стал фигурантом дела из-за желания заработать на лапнике

Житель Анжеро-Судженска, 45-летний мужчина, обнаружил в Сети объявление о приеме пихтового лапника. Решив заработать, кузбассовец с помощью своей техники спилил 42 ствола в Анжерском участковом лесничестве, продал полученный лапник на предприятие в соседнем регионе, а полученные деньги потратил. Специалисты оценили общую сумму ущерба лесному фонду почти в 650 000 рублей.

Правоохранители задержали подозреваемого и возбудили в отношении него дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Максимальное наказание по данной статье составляет семь лет лишения свободы.