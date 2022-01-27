Кузбассовец стал фигурантом дела из-за желания заработать на лапнике

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Правоохранители задержали жителя одного из городов Кемеровской области. Мужчину подозревают в причинении ущерба лесному фонду.

Житель Анжеро-Судженска, 45-летний мужчина, обнаружил в Сети объявление о приеме пихтового лапника. Решив заработать, кузбассовец с помощью своей техники спилил 42 ствола в Анжерском участковом лесничестве, продал полученный лапник на предприятие в соседнем регионе, а полученные деньги потратил. Специалисты оценили общую сумму ущерба лесному фонду почти в 650 000 рублей.


Правоохранители задержали подозреваемого и возбудили в отношении него дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ "Незаконная рубка лесных насаждений", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Максимальное наказание по данной статье составляет семь лет лишения свободы.

Фото: ГУ МВД России по Кемеровской области

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