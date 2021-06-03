Кузбассовец сразится с выходцем из Никарагуа за звание чемпиона мира по боксу

Бой состоится завтра, 4 июня, на площадке Петербургского экономического форума. Соперником 32-летнего уроженца Кемеровской области станет 29-летний спортсмен из Никарагуа, претендующий на звание чемпиона.
Стоит отметить, что Алоян выступает во второй наилегчайшей и легчайшей весовых категориях. За свою карьеру бойцу удалось стать заслуженным мастером спорта России, а также завоевать бронзу на Олимпийских играх 2012 года. Кроме того, уроженец шахтерского края был признан чемпионом мира два раза, одерживал победу на чемпионате Европы и четыре раза становился чемпионом России в любителях.
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