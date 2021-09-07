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Кузбассовец сознался в убийстве двух 10-летних школьниц

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В Кузбассе мужчина признал вину в убийстве и изнасиловании двух пропавших на днях 10-летних девочек.

Две пропавшие накануне школьницы в Киселевске погибли. В их убийстве сознался мужчина, с которым несовершеннолетних свидетели в последний раз видели в продуктовом магазине.


Подозреваемый заявил, что совершил действия сексуального характера в отношении двух 10-летних девочек, а после изнасилования задушил своих малолетних жертв, сообщает Life с отсылкой на источник. В издании отметили, что тела детей уже найдены.


Силовики направили задержанного на допрос.


Ранее редакции интернет-журнала AVOKADO стало известно, что полиция и поисковики организовали масштабную операцию по поиску исчезнувших кузбасских школьниц, а кузбасский следком возбудил уголовное дело в связи с пропажей двух школьниц.

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Кузбасс

Да!
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