Кузбассовец сознался в убийстве двух 10-летних школьниц

Две пропавшие накануне школьницы в Киселевске погибли. В их убийстве сознался мужчина, с которым несовершеннолетних свидетели в последний раз видели в продуктовом магазине.

Подозреваемый заявил, что совершил действия сексуального характера в отношении двух 10-летних девочек, а после изнасилования задушил своих малолетних жертв, сообщает Life с отсылкой на источник. В издании отметили, что тела детей уже найдены.

Силовики направили задержанного на допрос.

Ранее редакции интернет-журнала AVOKADO стало известно, что полиция и поисковики организовали масштабную операцию по поиску исчезнувших кузбасских школьниц, а кузбасский следком возбудил уголовное дело в связи с пропажей двух школьниц.