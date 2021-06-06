Кузбассовец сообщил о погибшей после падения из окна больницы пациентке

Видео с инцидентом очевидец разместил в сообществе Сети. Сообщается, что в Ленинске-Кузнецком случилась трагедия: женщина скончалась после падения из окна медицинского учреждения.

– В Ленинске-Кузнецком (Кузбасс) 03/06/2021 погибла женщина в результате падения из окна. Сообщается, что несчастный случай произошел в клиническом центре охраны здоровья, – говорится в публикации.

Отмечается, что пациентка сорвалась с высоты четвертого этажа. Что послужило причиной трагедии, предстоит выяснить специалистам.