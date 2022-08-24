Кузбассовец снял на камеру бегущее по трассе семейство медведей

Накануне вечером, 23 августа, кузбассовец выложил в Сеть видеозапись, на которую попала медведица с тремя малышами. Мужчина снял на камеру, как семейство хищников бежало по трассе. Как уточнил оператор, съемка велась в Тяжинском районе, близ поселка Валерьяновка.

‒ Приезжайте к нам в Тяжинкий район за грибами, ‒ пошутил автор ролика.

Пользователи социальных сетей предположили, что медведи могли выйти на дорогу из-за недостатка пропитания в тайге.

Ранее в объектив видеорегистратора в Кемеровской области попал табун лошадей.