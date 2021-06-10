Кузбассовец снял колеса с врезавшегося в его машину авто

Дорожно-транспортное происшествие, побудившее мужчину на преступление, случилось еще в марте прошлого года. Тогда 47-летний обвиняемый припарковал свою иномарку в одном из дворов города и стал свидетелем того, как незнакомец врезался в его машину. Сумма ущерба составила около 13 тысяч рублей. Мужчина выследил авто, а потом снял с него номера и колеса, также вытащил и аккумулятор. Общая стоимость комплектующих составила 32 тысячи рублей.

По факту поступило обращение в полицию, где и было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 330 УК РФ «Самоуправство» и ч. 1 ст. 325.1 «Неправомерное завладение государственным регистрационным знаком транспортного средства».

Правоохранителями же было установлено, что автомобилист, задевший авто обвиняемого, не заметил этого. Похищенное имущество было возвращено владельцу.

К текущему моменту материалы соответствующего дела уже были направлены в суд. Мужчине грозит до 1 года лишения свободы.