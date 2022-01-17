Кузбассовец случайно убил заботившуюся о его здоровье знакомую

0
Фото:  

Правоохранители в Кемеровской области завершили расследование уголовного дела в отношении мужчины, которого подозревают в причинении смерти по неосторожности.

Трагедия произошла в Прокопьевске. По версии следствия, 57-летний местный житель распивал алкоголь в компании женщины, с которой познакомился несколькими днями ранее. Она, являясь хозяйкой жилища, запрещала мужчине курить в квартире и не пускала при этом на улицу, настаивая, чтобы он бросил вредную привычку. Прокопчанин разозлился и толкнул знакомую в грудь. Женщина упала и ударилась головой о металлическую раковину, в результате чего получила ранение, сопровождающееся обильным кровотечением. Потерпевшая скончалась на месте, а ее знакомый в страхе покинул жилище. Погибшую нашли родственники, которые пришли, чтобы навестить женщину.


Правоохранители возбудили в отношении прокопчанина дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Примечательно, что ранее мужчина уже был судим. Он признал вину и сотрудничал со следствием.


Сейчас дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/32681

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined