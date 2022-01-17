Кузбассовец случайно убил заботившуюся о его здоровье знакомую

Трагедия произошла в Прокопьевске. По версии следствия, 57-летний местный житель распивал алкоголь в компании женщины, с которой познакомился несколькими днями ранее. Она, являясь хозяйкой жилища, запрещала мужчине курить в квартире и не пускала при этом на улицу, настаивая, чтобы он бросил вредную привычку. Прокопчанин разозлился и толкнул знакомую в грудь. Женщина упала и ударилась головой о металлическую раковину, в результате чего получила ранение, сопровождающееся обильным кровотечением. Потерпевшая скончалась на месте, а ее знакомый в страхе покинул жилище. Погибшую нашли родственники, которые пришли, чтобы навестить женщину.

Правоохранители возбудили в отношении прокопчанина дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности", сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Примечательно, что ранее мужчина уже был судим. Он признал вину и сотрудничал со следствием.

Сейчас дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.