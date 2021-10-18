Кузбассовец сломал прохожему ногу из-за сигареты

Инцидент произошел в городе Топки на перекрестке улиц Комсомольская и Топкинская. К 36-летнему местному жителю подошел мужчина и попросил закурить. Когда незнакомец получил отказ, он пнул топкинца и скрылся с места происшествия. Пострадавший почувствовал боль в ноге и вызывал медиков, так как не смог продолжить путь. Прибывшая бригада госпитализировала мужчину с подозрением на перелом.

Правоохранители установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 38-летний местный житель, сообщают в пресс-службе Управления Росгвардии по Кемеровской области.

Мужчина был передан полиции для дальнейших разбирательств.