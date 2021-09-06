Кузбассовец сломал ногу теще после вмешательства в конфликт

Инцидент произошел в феврале 2021. Тогда стражи закона получили сообщение от медиков, что в городскую больницу Анжеро-Судженска поступила 70-летняя пациентка с открытым переломом голени.

Как оказалось, травму потерпевшей нанес ее 40-летний зять, который в алкогольном опьянении конфликтовал со своей избранницей, а когда теща пришла на подмогу к своей дочери, то мужчина разозлился и пнул пенсионерку.

— В ходе расследования установлено, что пенсионерка находилась в гостях у родственников, и в этот момент между дочерью и ее сожителем произошел конфликт, — прокомментировали в ГУ МВД по Кузбассу.

Специалисты расценили причиненную травму как тяжкий вред здоровью.

В настоящее время материалы уголовного дела по ч. 1 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" переданы в Анжеро-Судженский городской суд. Буйный зять за нападение на тещу может отправиться в колонию на срок до восьми лет.