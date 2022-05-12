Кузбассовец скрылся после наезда на 11-летнюю девочку

0
Фото:  

Правоохранители в Кемеровской области задержали мужчину, который сбил ребенка и уехал с места происшествия.

Инцидент произошел вечером в Тяжинском муниципальном округе. Водитель автомобиля ВАЗ-2106 на полевой дороге совершил наезд на 11-летнюю девочку, после чего скрылся. Ребенок получил травмы различной степени и был доставлен в медучреждение.


Правоохранители смогли установить и задержать нарушителя. Имя оказался 36-летний житель пгт Тяжинский. Водительских прав у мужчины не было, а ранее он неоднократно привлекался к ответственности за пьяную езду. Легковушка, на которой он совершил правонарушение, не была зарегистрирована в установленном порядке.

‒ В отношении водителя сотрудники полиции составили протоколы. Ему грозит наложение штрафов на общую сумму 36 300 рублей, до 3 месяцев лишения управления транспортом, до 15 суток ареста либо до 200 часов обязательных работ, ‒ рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Кроме того, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.

Фото:  
Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36249

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined