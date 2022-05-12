Кузбассовец скрылся после наезда на 11-летнюю девочку

Инцидент произошел вечером в Тяжинском муниципальном округе. Водитель автомобиля ВАЗ-2106 на полевой дороге совершил наезд на 11-летнюю девочку, после чего скрылся. Ребенок получил травмы различной степени и был доставлен в медучреждение.

Правоохранители смогли установить и задержать нарушителя. Имя оказался 36-летний житель пгт Тяжинский. Водительских прав у мужчины не было, а ранее он неоднократно привлекался к ответственности за пьяную езду. Легковушка, на которой он совершил правонарушение, не была зарегистрирована в установленном порядке.

‒ В отношении водителя сотрудники полиции составили протоколы. Ему грозит наложение штрафов на общую сумму 36 300 рублей, до 3 месяцев лишения управления транспортом, до 15 суток ареста либо до 200 часов обязательных работ, ‒ рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.



Кроме того, сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проводится проверка.