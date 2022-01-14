Кузбассовец скончался в машине после ДТП с припаркованным внедорожником

По данным стражей закона, сигнал о смертельной аварии поступил в среду, 13 января. Предварительно установлено, что водитель автомобиля Hyundai Solaris влетел во внедорожник, который был припаркован на обочине трассы 32-го километра трассы Кемерово-Яшкино-Тайга. Стоит отметить, что на момент удара в стоящем транспорте людей не было.

– В результате ДТП до приезда скорой помощи скончался 23-летний водитель Hyundai Solaris, – сообщили AVOKADO в ГИБДД Кузбасса.

При этом мужчина не имел при себе водительского удостоверения и полиса ОСАГО, а также не был пристегнут ремнем безопасности.