Кузбассовец скончался от ранений после примирения с нападавшей

По версии следствия, 34-летняя киселевчанка пригласила в гости 31-летнего знакомого, с которым употребляла алкоголь. Мужчина взял телефон приятельницы, чтобы рассмотреть, и гаджет перестал работать. Женщина разозлилась и нанесла киселевчанину несколько ножевых ранений. После этого кузбассовцы помирились и не стали вызывать "скорую", так как посчитали раны несерьезными.

От полученных повреждений мужчина скончался, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. Возбужденное в отношении ранее судимой киселевчанки уголовное дело ч. 4 ст. 111 УК РФ направлено в суд для рассмотрения.