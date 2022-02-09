Кузбассовец сгорел заживо ночью в собственном доме

Во вторник, 8 февраля, около 4:47 на улице Чапаева в Березовске загорелся частный жилой дом. Очевидцы вызвали спасателей МЧС.

– На момент прибытия горели дом и веранда открытым пламенем на площади 46 м². До прибытия пожарных строение самостоятельно покинул один человек, – сообщили AVOKADO в ГУ МЧС Кузбасса.

Отмечается, что огонь испепелил практически все: стены внутри и снаружи, веранду, кровлю, которая впоследствии частично обрушилась. После ликвидации пламени в помещении было обнаружено тело 30-летнего мужчины.

Следователи предварительно установили, что инцидент произошел из-за неосторожного обращения с огнем при эксплуатации печей. Выясняются все обстоятельства трагедии.