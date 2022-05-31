Кузбассовец серьезно пострадал во время отдыха на озере

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Житель Кемеровской области едва не утонул на одном из водоемов. На помощь пришла находившаяся рядом медработница.

Инцидент произошел на озере Калтарак в Новокузнецком районе. Кузбассовец прыгнул в водоем с двухметрового обрыва и ударился головой о каменистое дно. Из-за этого произошел перелом шейного позвонка, отломки внедрились в позвоночный канал, а спинной мозг оказался сдавлен. Очевидицей произошедшего стала медсестра местной больницы Наталья Ефремова.

Сначала скрылся под водой, затем начал всплывать, а потом снова стал погружаться. Я инстинктивно побежала за ним с одной только мыслью: "Успеть за пять минут!" После этого короткого, решающего отрезка времени в организме утопающего могут начаться патологические необратимые изменения, – рассказала женщина.

Медсестра смогла найти мужчину и поднять его голову над водой, после чего стала ждать помощи, попутно приводя пострадавшего в чувство. Бригада "скорой" доставила кузбассовца в больницу. Пострадавший жаловался на боли в шее, паралич обеих рук и ног. Из-за угрозы для жизни мужчины, медики приняли решение об экстренной операции. В результате трехчасовой операции сломанный позвонок заменили на металлический имплантат, а также провели декомпрессию спинного мозга, сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения Кузбасса.


Сейчас у пациента возрастает подвижность и сила в конечностях. Специалисты отмечают, что у кузбассовца имеются хорошие перспективы на полное восстановление.

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