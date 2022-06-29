Кузбассовец с заболеванием психики создал угрозу для окружающих

Сотрудники прокуратуры в Мариинске обнаружили, что местный житель имеет водительские права и при этом состоит на учете у психиатра. При этом диагноз мариинца, психическое расстройство в форме параноидальной шизофрении, оказался "несовместим" с управлением автомобилем.

‒ Наличие указанного психического заболевания исключает право на управление транспортным средством, создает реальную угрозу жизни и здоровью как самого водителя, так и иных участников дорожного движения, ‒ рассказали в пресс-службе кузбасской прокуратуры.

Суд обязал кузбассовца сдать водительское удостоверение в отдел ГИБДД. Решение в силу пока не вступило.