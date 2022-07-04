Кузбассовец с серым рюкзаком пропал без вести после похода в лес

Аверин Игорь Александрович 1978 года рождения пропал без вести в Березовском. Мужчина отправился в лес 3 июля текущего года и не вернулся.

Рост пропавшего составляет 170 сантиметров, телосложение худощавое. Волосы седые, глаза голубые. Был одет в темно-синюю спортивную кофту, черные штаны, черные резиновые сапоги и голубую кепку. С собой у кузбассовца был серый рюкзак, следует из ориентировки ПСО "Лиза Алерт".

Всех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем мужчине, волонтеры просят сообщать по номерам 8 (800) 700-54-52 или 112.



Также в Кемеровской области продолжаются поиски девочки-подростка, нуждающегося в медицинской помощи кемеровчанина и водителя серой иномарки.