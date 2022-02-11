Кузбассовец с расстройством требовал с ребенка интимные фото

По версии следствия, в июле 2021 года 50-летний житель одного из районов Кузбасса убедил знакомую девочку прислать ему интимное фото. При этом подростку уже исполнилось двенадцать лет, но не было четырнадцати. Девочка выслала мужчине требуемую фотографию в соцсети. Злоумышленник начал требовать еще снимок, после чего ребенок обратился за помощью к матери, а та ‒ к силовикам. Кузбассовец признал вину частично, заявив, что не знал, сколько подростку лет. На время предварительного следствия мужчина был помещен под домашний арест.

"В рамках расследования уголовного дела ему [фигуранту дела] проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, он признан вменяемым, мужчине выставлен диагноз: расстройство сексуальных предпочтений", ‒ сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.

Возбужденное в отношении кузбассовца уголовное дело по ч. 2 ст. 135 УК РФ направлено в суд для дальнейшего рассмотрения.