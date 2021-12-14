Кузбассовец с открытой формой туберкулеза посещал общественные места после побега из медучреждения

Кузбассовец состоял на учете в диспансере из-за туберкулеза легких, выявленного ранее. Мужчина самовольно покинул медучреждение, прервав лечение, после чего свободно передвигался по городу, за его пределами, а также посещал места массового скопления людей. Кузбассовец не рассказывал вступавшим с ним в контакт гражданам о наличии у него заболевания.

Прокурор Ижморского района обратился в суд с иском о принудительной госпитализации мужчины в противотуберкулезный диспансер, сообщают в пресс-службе УФССП РФ по Кемеровской области. Иск был полностью удовлетворен.

Кузбассовца доставили в медучреждение, где ему предстоит пройти полный курс лечения.