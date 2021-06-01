Кузбассовец с ножом убил девушку на глазах ее матери

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В Кемеровской области местный житель нанес девушке смертельные ранения ножом. Нападение произошло из-за того, что погибшая принесла ему не тот напиток.

Согласно данным следствия, в день трагедии 49-летний житель Прокопьевска находился в компании своей сожительницы и ее матери. Вместе они распивали алкоголь, а когда спиртное закончилось, что мужчина отправил девушку в магазин за дополнительной порцией горячительного.


После возвращения оказалось, что девушка приобрела не тот напиток, которого хотел мужчина. На этой почве между ними произошел конфликт, в разгар которого злоумышленник взял нож и несколько раз ударил сожительницу в область груди, от чего она потеряла сознание. Нападавший вызвал бригаду скорой помощи, однако прибывшие медики констатировали смерть девушки.


В результате прокопчанин стал фигурантом уголовного дела по статье "Убийство". После расследования прокуратура утвердила обвинительное заключение, поэтому вскоре злоумышленник предстанет перед судом, передает пресс-служба СУ СК по Кузбассу.

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