Кузбассовец с голубым рюкзаком пропал без вести

По данным ПО "Лиза Алерт", Борисов Михаил Александрович 1960 года рождения исчез 25 сентября. С этого дня местонахождение жителя деревни Копылово (Юргинский район) неизвестно.

Согласно размещенной в группе поисковиков ориентировке, мужчина ростом 170 см, худощавый, седой, с карими глазами. Последний раз его видели в зеленом камуфляжном костюме и серых кроссовках. При этом отмечается, что с собой у кузбассовца был рюкзак голубого цвета.

Граждан, обладающих какой-либо информацией о возможном месет пребывания пропавшего, просят сообщить ее по номерам 8-800-700-54-52 или 112.