Кузбассовец с экстремально высокой температурой простоял в многочасовой очереди к врачу

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Житель южной столицы Кузбасса в Сети высказал свое возмущение работой одной из местных больниц, где пациенты вынуждены ожидать приема к врачу на протяжении нескольких часов.

Жалобу на многочасовые очереди в поликлинике №4 в Новоильинском районе Новокузнецка мужчина разместил на платформе "Кузбасс-Онлайн". По словам пользователя Сети, на повторный прием к терапевту он пришел заранее в 7:50, однако покинуть стены медицинского учреждения ему удалось только в 12:40. Он также отметил, что кабинет работает с 8:00.

– Уровень медицинских услуг для населения близок к нулю! Когда пришел с температурой в субботу в красной зоне тоже пол дня просидел! – сокрушился пациент.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что сразу семь врачей уволились из детской реанимации в Кузбассе.

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