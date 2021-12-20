Кузбассовец с экстремально высокой температурой простоял в многочасовой очереди к врачу

Жалобу на многочасовые очереди в поликлинике №4 в Новоильинском районе Новокузнецка мужчина разместил на платформе "Кузбасс-Онлайн". По словам пользователя Сети, на повторный прием к терапевту он пришел заранее в 7:50, однако покинуть стены медицинского учреждения ему удалось только в 12:40. Он также отметил, что кабинет работает с 8:00.

– Уровень медицинских услуг для населения близок к нулю! Когда пришел с температурой в субботу в красной зоне тоже пол дня просидел! – сокрушился пациент.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что сразу семь врачей уволились из детской реанимации в Кузбассе.