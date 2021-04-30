Кузбассовец с диагнозом COVID-19 скончался в канун майских каникул

По состоянию на пятницу, 30 марта, в Кузбассе зарегистрирован один новый смертельный случай от заражения COVID-19.

— У женщины 1952 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Междуреченске, — сообщили в оперштабе Кузбасса.

Также стало известно о 64 новых случаях заражения, которые были выявлены в регионе. 57 жителей Кузбасса смогли побороть вирус и покинули стены больниц.

Медики выписали 33948 людей, а еще 550 продолжают получать лечение. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2099 человек. С начала пандемии 665 заболевших не смогли пережить встречу с COVID-19.