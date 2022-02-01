Кузбассовец решил заработать 100 тысяч рублей на "исцеляющей" вилке

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Вилка от лапши быстрого приготовления попала на продажу почти за 100 тысяч рублей. По словам владельца из Новокузнецка, она обладает магической силой.

Вилка от лапши быстрого приготовления резко взлетела в цене. По крайней мере внушительную сумму за столовый прибор потребовал житель Новокузнецка, который уверен, что пластик с четырьмя зубцами приносит удачу, а также способен вылечить от хронических заболеваний, заменить любые документы, посылать яркие и интересные сны, дарить хорошее настроение на протяжении всего года.


Пр словам владельца, со временем прибор способен развить у своего хозяина сверхспособности. Судя по кадру, мужчина не разу не использовал по назначению "особую" вилку, чтобы не повредить ее целостность.


За товар мужчина потребовал от желающих 99 555 рублей.

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