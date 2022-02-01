Вилка от лапши быстрого приготовления резко взлетела в цене. По крайней мере внушительную сумму за столовый прибор потребовал житель Новокузнецка, который уверен, что пластик с четырьмя зубцами приносит удачу, а также способен вылечить от хронических заболеваний, заменить любые документы, посылать яркие и интересные сны, дарить хорошее настроение на протяжении всего года.
Пр словам владельца, со временем прибор способен развить у своего хозяина сверхспособности. Судя по кадру, мужчина не разу не использовал по назначению "особую" вилку, чтобы не повредить ее целостность.
За товар мужчина потребовал от желающих 99 555 рублей.
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