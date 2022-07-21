Объявление о продаже животных разместил на популярном сайте новокузнечанин, проживающий в Заводском районе города. Мужчина выставил снимок серого кота и белого котенка неопределенной породы, сообщив, что они "далеки от реальности".

‒ Серый паркурист и белая кусачка, ‒ рассказал о животных горожанин.

Желающему приобрести кошек в качестве питомцев придется отдать за сделку 900 000 рублей. Причину столь высокой цены хозяин животных не уточняет.

Также в Новокузнецке все еще продается кот, "ловящий приведение". За питомца, наделенного "мистическими" способностями, просят более 1 000 000 рублей.