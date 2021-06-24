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Кузбассовец разводным ключом нанес 40 ударов по автомобилю бывшей жены

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Экс-супруг жительницы Кемеровской области с разводным ключом набросился на ее автомобиль и вдребезги разбил лобовое стекло. Со слов женщины, инцидент оказался для нее неожиданностью, а нападение на железного "коня" произошло на проезжей части дороги.

Так, в Кузбассе мужчине якобы показалось, что автомобилем бывшей супруги завладели злоумышленники и чтобы предотвратить "угон" он посреди дороги с помощью разводного ключа вдребезги разбил лобовое стекло, нанеся по нему порядка 40 ударов инструментом.


При этом горожанка заявила, что в момент нападения экс-возлюбленного она находилась в салоне транспортного средства, передает Telegram-канал Life Shot.


На место происшествия потерпевшая сразу же вызвала сотрудников полиции, однако оказать ей помощь они не смогли поскольку автомобиль относится к нажитому в браке имуществу, а поделить собственность бывшие муж и жена до сих пор не смогли. По этой причине привлечь к ответственности нарушителя стражам порядка не удалось.

Отмечается, что ранее к мужчине были применены штрафные санкции за побои, которые он наносил благоверной.

Видео: Telegram-канал / Life Shot

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