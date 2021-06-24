Кузбассовец разводным ключом нанес 40 ударов по автомобилю бывшей жены

Так, в Кузбассе мужчине якобы показалось, что автомобилем бывшей супруги завладели злоумышленники и чтобы предотвратить "угон" он посреди дороги с помощью разводного ключа вдребезги разбил лобовое стекло, нанеся по нему порядка 40 ударов инструментом.



При этом горожанка заявила, что в момент нападения экс-возлюбленного она находилась в салоне транспортного средства, передает Telegram-канал Life Shot.

На место происшествия потерпевшая сразу же вызвала сотрудников полиции, однако оказать ей помощь они не смогли поскольку автомобиль относится к нажитому в браке имуществу, а поделить собственность бывшие муж и жена до сих пор не смогли. По этой причине привлечь к ответственности нарушителя стражам порядка не удалось.



Отмечается, что ранее к мужчине были применены штрафные санкции за побои, которые он наносил благоверной.