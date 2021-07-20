Кузбассовец разместил флаг с символикой Новокузнецка на Эльбрусе

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Уроженец южной столицы шахтерского края покорил самую высокую гору России и Европы, и установил на ее вершине флаг с символикой родного города.

Восхождение новокузнечанина длилось 12 часов. Вершины Эльбруса он сумел достичь в 7:15 по московскому времени, а произошло это в понедельник, 19 июля. Оказавшись на самой верхней точке горы, кузбассовец разместил там флаг с символикой Новокузнецка. О достижении альпиниста в Instagram сообщил глава южной столицы региона Сергей Кузнецов, отметив, что покоривший гору уроженец шахтерского края передал местным жителям привет и поздравление с 300-летием области.


Также градоначальник отметил, что покорял гору новокузнечанин вместе со своей женой, которая поднялась с ним до отметки в 4 600 метров. Стоит отметить, что это почти вершина самой горы, поскольку ее общая высота составляет 5 642 метра.


Эльбрус является одной из гор, входящих в состав «Семи вершин» - списка высочайших возвышенностей всех частей света. Спуск с него занял у кузбассовца 4 часа.

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