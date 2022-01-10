Кузбассовец рассказал о скрытой смертельной опасности на пешеходном мосту

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В кузбасском городе мужчина обнаружил мост с дырами, представляющими опасность для жизни и здоровья людей.

Мост в городе Прокопьевск может быть смертельно опасен для прохожих. К такому выводы пришел местный житель после того, как заметил дыры на объекте, которые оказались незаметны под слоем снега.

– С 10 числа дети пойдут в школу, в садики. Сама лично шла с работы страшно ходить, – следует из текста публикации.

При этом в комментариях подписчики сообщества не разделили мнение автора публикации и заверили, что опасность от подобных дефектов сильно преувеличена. Они отметили, что подобные дыры можно заметить и на других мостах.

Фото: ВКонтакте / "Прокопьевск.ру"

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