Кузбассовец рассказал о скрытой смертельной опасности на пешеходном мосту

Мост в городе Прокопьевск может быть смертельно опасен для прохожих. К такому выводы пришел местный житель после того, как заметил дыры на объекте, которые оказались незаметны под слоем снега.

– С 10 числа дети пойдут в школу, в садики. Сама лично шла с работы страшно ходить, – следует из текста публикации.

При этом в комментариях подписчики сообщества не разделили мнение автора публикации и заверили, что опасность от подобных дефектов сильно преувеличена. Они отметили, что подобные дыры можно заметить и на других мостах.