Кузбассовец рассказал на камеру об убийстве женщины и двух детей

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СК опубликовал видеозапись со следственного эксперимента, во время которого обвиняемый в тройном убийстве житель Яшкинского района показал, как убивал своих жертв.

По словам обвиняемого, он затащил женщину на кухню после того, как она вышла к нему навстречу из зала. Во время атаки мужчина удерживал потерпевшую одной рукой и бил ножом, который находился в другой руке.


Назвать точное количество нанесенных ударов злоумышленник не смог.


Напомним, в пгт Яшкино произошло тройное убийство: местный жить напал на сожительницу и ее малолетних детей. Тела убитых пролежали в квартире почти месяц и начали испускать едкий запах, на который пожаловались соседи. 1 сентября стражи порядка нашли трупы.

Видео: СУ СКР по Кемеровской области
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