Кузбассовец рассказал на камеру об убийстве женщины и двух детей

По словам обвиняемого, он затащил женщину на кухню после того, как она вышла к нему навстречу из зала. Во время атаки мужчина удерживал потерпевшую одной рукой и бил ножом, который находился в другой руке.

Назвать точное количество нанесенных ударов злоумышленник не смог.

Напомним, в пгт Яшкино произошло тройное убийство: местный жить напал на сожительницу и ее малолетних детей. Тела убитых пролежали в квартире почти месяц и начали испускать едкий запах, на который пожаловались соседи. 1 сентября стражи порядка нашли трупы.