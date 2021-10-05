Кузбассовец распространял порновидео с изнасилованием подростка

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Молодой житель Кемеровской области занимался распространением видео порнографического характера, на которых было запечатлено изнасилование несовершеннолетней.

Следствие установило, что в апреле 2020 года 19-летний житель города Мыски получил от 24-летнего знакомого видео, на которых последний совершает насильственное преступление сексуального характера в отношении 16-летней подруги. Данные файлы злоумышленник переслал другому приятелю.


В отношении молодого кузбассовца было возбуждено уголовное дело по п. "г" ч. 2 ст. 242.1 УК РФ "Рспространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних". В ходе расследования выяснилось, что обвиняемый стоит на учете у психиатра, но при этом вменяем, сообщают в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области.


Суд назначил злоумышленнику наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.


Отмечается, что в отношении 24-летнего мужчины также было возбуждено уголовное дело, расследование которого продолжается.

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